Über eine nicht alltägliche Stiftung durfte sich Bürgermeister Peter Bergel stellvertretend für die gesamte Marktgemeinde freuen: Ein Bronzeensemble mit dem Titel "Viehhandel" auf einem Buntsandsteinsockel wertet den Marktplatz auf.

Der Euerdorfer Dr. Robert Wahler stellte das Kunstobjekt gerne zur Verfügung, wohl auch, weil er die dargestellte Situation des Viehhandels viele Male selbst beobachten durfte: "Eine Reminiszenz an vergangene Zeiten." Das Kunstobjekt besteht aus drei Figuren, einem gut situierten Viehhändler in typischer Kleidung sowie einem Bauern - beide strecken die Hand aus, der Handel scheint fast vollzogen. Ein Junge hält das Objekt der Begierde: ein Ferkel. Besonders bemerkenswert dabei sind die Darstellungen der Gesichter - der Viehhändler fast verschmitzt und der Bauer unterwürfig nachdenklich. "Für mich war diese Darstellung sofort eingängig, so war es früher üblich und ich habe diese Art Handelsgespräche unzählige Male miterlebt", so Wahler, der beim Künstler, Günter Metz aus Langenleiten, ein Modell dieses Bronzeensembles sah und in Auftrag gab. Mehrere Monate dauerte es, bis das Kunstobjekt fertig gegossen war. "Dieses Objekt passt haargenau auf diesen Marktplatz, auf dem sicherlich in der Vergangenheit unzählige Gespräche dieser Art stattfanden", erklärt Dr. Robert Wahler. Auch der Künstler freut sich darüber, dass sich sein Kunstwerk "harmonisch hier auf dem Platz einfindet". Die rund 80 Zentimeter hohen Figuren stehen auf einem Buntsandsteinsockel, den ein ortsansässiger Steinmetz gefertigt hat. Bürgermeister Peter Bergel beurteilt den Standort ebenfalls als optimal und freut sich über das Kunstwerk. "Wunderschön", urteilt er, und "Es sieht so aus, als ob es schon immer hier stehen würde. Es passt einzigartig."