Am 1. November 1940 verließ ein Transport mit 122 Frauen und Männern die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen und brachte sie in die Tötungsanstalt Sonnenstein (bei Pirna), wo sie wohl noch am selben Tag ermordet wurden. Dieser Tag wird im Allgemeinen als Beginn der "Aktion T4" in Erlangen angesehen. Weniger bekannt ist, dass bereits am 16. September 1940 ein Transport im Rahmen einer Sonderaktion gegen jüdische Patienten stattfand. An diesem Tag wurden 21 jüdische Patienten in die Anstalt Eglfing-Haar bei München gebracht und wahrscheinlich kurze Zeit später in der Tötungsanstalt Hartheim ermordet. Zum 80. Jahrestag des Transportes hat die Stadt Erlangen ein Video produziert, in dem OB Florian Janik (SPD) an das Verbrechen und die Opfer erinnert. Das Video ist abrufbar unter www.erlangen.de/gedenkort. red