Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern will den Bürgern auch für das Jahr 2021 einen Veranstaltungskalender mit interessanten Terminen und spannenden Informationen zur Verfügung stellen. Bereits zum sechsten Mal in Folge erscheint ein gemeinsamer Veranstaltungskalender für Ebern, Pfarrweisach und Rentweinsdorf im praktischen Taschenformat. Der Kalender wird ab Dezember 2020 in alle Haushalte der VG geliefert.

Auch wenn heuer viele Veranstaltungen ausfallen mussten und es aufgrund der Corona-Pandemie noch ungewiss ist, wie es sich weiterhin mit größeren Veranstaltungen verhält, bittet die VG die Vereine, Gruppierungen und Institutionen dennoch darum, ihre Termine für 2021 im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Ebern zu melden. Bis Montag, 12. Oktober, können die Termine für das kommende Jahr gemeldet werden.

Später eingehende Veranstaltungen können nur noch nach Rücksprache für den gedruckten Veranstaltungskalender beachtet werden. Es wäre laut VG schön, wenn trotz der aktuellen Situation viele Veranstaltungen den Kalender und somit das Leben in der Verwaltungsgemeinschaft bereichern.

Bürger, die in der Verwaltungsgemeinschaft gerne mit dem Fotoapparat unterwegs sind, können ihre druckfähigen Bilder an das Bürgerbüro schicken. Diese können mit Einverständnis des Fotografen in der Kalenderbroschüre abgedruckt werden. Vielleicht findet sich bei den Bürgern sogar ein schönes und lebendiges Motiv für das Titelblatt. Dieses Jahr soll Rentweinsdorf auf der Vorderseite erscheinen. Bilder dürfen an die Mail buergerbuero@ebern.de gesendet werden.

Wer im Veranstaltungskalender für das Jahr 2021 eine Werbeanzeige schalten möchte, soll sich direkt an Holch Medien Service, Haselnussstraße 23, 97500 Ebelsbach, Ruf 09522/707798, E-Mail info@holch-medien.de, www.holch-medien.de wenden.

Wer Fragen zum Veranstaltungskalender hat, kann sich an die Ansprechpartnerinnen im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Ebern wenden. Das sind Christine Thomann und Janina Reuter-Schad, Telefon 09531/62919 und -17, E-Mail buergerbuero@ebern.de. jrs