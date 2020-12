Die ehrenamtlichen Dienste "Einsatzleiter Rettungsdienst" und "Organisatorische Leiter Rettungsdienst" des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels haben personelle Verstärkung bekommen. Die Rotkreuzler Michael Göbel und Jan Fischer, beide beruflich im BRK-Rettungsdienst tätig, haben die Qualifizierungslehrgänge bestanden und gehören künftig dem Einsatzteam an. Durch die Tätigkeit im Rettungsdienst und umfangreiches Engagement im Ehrenamt bringen beide Rotkreuzler viel Erfahrung und einen hohen Wissensschatz für die neuen Aufgaben mit. Das Rote Kreuz um Arbeitskreisleiter Tobias Eismann gratulierte zur bestandenen Ausbildung und wünscht für die anstehenden Einsätze viel Erfolg.

Der "Einsatzleiter Rettungsdienst" koordiniert bei größeren Schadenslagen oder bei Einsätzen, an denen mehrere Fachbereiche zusammenarbeiten, die Einsatzmittel der unterschiedlichen Hilfsdienste. Er organisiert als verlängerter Arm der Rettungsleitstelle das Geschehen vor Ort an der Unfallstelle und sorgt so für einen effizienten Ablauf der Rettung und Versorgung Verletzter. Derzeit engagieren sich zehn ehrenamtlich Aktive als Einsatzleiter Rettungsdienst im BRK-Kreisverband Lichtenfels, die sich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr abwechselnd in Bereitschaft befinden.

Der "Organisatorische Leiter Rettungsdienst" wird bei Notfällen ab zehn Verletzten, Einsätzen mit mehr als drei Notärzten, Großbränden oder weiteren Großschadensereignissen mit besonderem Koordinationsbedarf alarmiert und führt - zusammen mit dem leitenden Notarzt - die ihm unterstellten Einheiten. Neben der Feststellung und Beurteilung der Schadenslage ist vor allem die Kommunikation mit anderen Einsatzdiensten wie Feuerwehr, Polizei oder Technischem Hilfswerk ein wichtiges Aufgabenfeld.

Wer mehr über den ehrenamtlichen Katastrophenschutz erfahren will, kann sich per E-Mail an ak-el@brk-lif.de mit Arbeitskreisleiter Tobias Eismann in Verbindung setzen oder unter www.kvlichtenfels.brk.de bzw. www.kbl-lif.brk.de nachschauen. red