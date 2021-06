Eine Verkehrsteilnehmerin hat am Samstag gegen 14.15 Uhr auf der Münnerstädter Straße in Bad Kissingen übersehen, dass das Fahrzeug vor ihr nach links abbiegen wollte und deswegen leicht abbremste, wie die Polizei informiert. Da sie ihr Fahrzeug daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, fuhr sie von hinten auf das fast stehende Fahrzeug vor ihr auf. Der Sachschaden an den Fahrzeugen der beiden unverletzten Verkehrsteilnehmer liegt bei ungefähr 1400 Euro. pol