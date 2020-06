Die Stadtverwaltung Coburg ist am 15. Juni für die Auszeichnung mit dem Zertifikat zum Audit "Beruf und Familie" geehrt worden. Die Würdigung für ihre strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik fand erstmals in der 22-jährigen Geschichte des Audit im Rahmen eines Zertifikats-Online-Events statt, teilt die Stadt Coburg mit.

Zu den Gratulanten zählte neben Oliver Schmitz, Geschäftsführer der "Beruf und Familie" Service GmbH, und John-Philip Hammersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die die Schirmherrschaft über das Audit trägt. Sie betonte in ihrer Grußbotschaft an die Zertifikatsempfänger: "Gerade in den letzten Wochen hat sich gezeigt, wie wichtig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Wenn Schule und Kita fehlen - dann kommt es auf die Flexibilität der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber an."

Die Stadtverwaltung wurde erstmals im Jahr 2007 mit dem Zertifikat zum Audit ausgezeichnet, das bislang jeweils eine Laufzeit von drei Jahren hatte. Nach den Re-Auditierungen folgte nun das Dialogverfahren, das mit dem Zertifikat mit dauerhaftem Charakter honoriert wird. Circa 800 Beschäftigte können laut Mitteilung bei der Stadtverwaltung Coburg von den familienbewussten Maßnahmen profitieren. Das Angebot umfasse aktuell viele kleinere und größere Maßnahmen und Aktionen, die sich über die Jahre etabliert hätten und wesentlich dazu beitrügen, dass die Verwaltung als familienfreundlich anerkannt sei. "Die Stadtverwaltung hat bereits frühzeitig den Weg zu mehr Familienfreundlichkeit begonnen. Hier dürfen wir nun nicht stehen bleiben, sondern uns auch weiterhin zum Nutzen unserer Beschäftigten mit attraktiven Maßnahmen zur Vereinbarkeit engagieren. Denn wir brauchen gute Fachkräfte, die Coburg auch weiterhin engagiert und motiviert voranbringen", sagte Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig über das Audit. red