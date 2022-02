Feuerwehr und Polizei sind am Sonntag um 23.55 Uhr in die Blumenstraße in Meeder gerufen worden. Eine Hausbewohnerin hatte Feuerschein in ihrem Carport gesehen und Alarm geschlagen. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannten der Unterstand und zwei darin stehende Fahrzeuge bereits lichterloh. Außerdem hatten die Flammen auch schon auf eine angrenzende Garage übergegriffen.

Bis zum Morgen im Dauereinsatz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten an mehreren Stellen eingreifen, da das brennende Carport eingestürzt war und zugleich die Bewohner des Nachbarhauses gerettet werden mussten. Die Feuerwehren, die aus dem gesamten Gemeindegebiet mit ihren Fahrzeugen zur Brandstelle geeilt waren, konnten verhindern, dass das Feuer auf direkt angrenzende Wohnhäuser übergriff. Dafür wurden mehrere Hundert Meter Schlauch verlegt. Auch Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz kamen dabei zum Einsatz. Der schnelle Löscheinsatz war insofern erfolgreich, als weitere Gebäude von den Flammen verschont blieben. Die Brandbekämpfung dauerte bis in die Morgenstunden.

Die beiden Fahrzeuge, die unter dem Carport abgestellt waren, haben nur noch Schrottwert. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr auf mindestens 50 000 Euro belaufen. Zu Personenschäden kam es nicht, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Was Ursache für den Brand war, ermitteln die Spezialisten der Kriminalinspektion Coburg. mst/pol/red