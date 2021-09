Oybin im Zittauer Gebirge erwies sich als idealer Ausgangspunkt für die abwechslungsreiche Erlebnistour der Wandergruppe des Alpenvereins Bad Kissingen. Das erste Ziel auf der Hinfahrt war Dresden. Bei einem geführten Stadtrundgang durch das wiedererbaute kulturhistorische Zentrum mit der Frauenkirche erhielten die Teilnehmer einen Überblick über die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Weiterfahrt nach Oybin erfolgte über die Deutsche Fachwerkstraße.

Am nächsten Tag ging es nach Görlitz. Bei einem Rundgang erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über die Geschichte dieser ehemals sehr reichen Handelsstadt. Besonders beeindruckend war das Orgelkonzert an der berühmten Sonnenorgel in der Kirche St. Peter und Paul.

Am nächsten Vormittag ging es auf gut markierten Wanderwegen durch die bizarre Oybiner Felslandschaft, vorbei an imposanten Felsformationen hinauf zum Töpfer. Abstecher auf ausgewiesene Aussichtsfelsen wurden mit einem grandiosen Ausblick belohnt. Nach einer Pause ging es über die Gratzer Höhlen zurück. Ein Teil der Gruppe nutzte die verbleibende Zeit für einen Aufstieg auf die ehemalige Kaiserburg und das Kloster auf dem markanten Berg Oybin.

Am nächsten Tag fuhr die Gruppe nach Zittau zu einer Stadtführung. Auf dem Zittauer Kulturpfad erfuhr sie sehr viel über die Geschichte und die sakralen Schätze der Stadt, besonders über die berühmten Zittauer Fastentücher. Am Nachmittag stand noch eine Wanderung in der Jonsdorfer Felsenstadt auf dem Programm. Die Tour rund um Jonsdorf ist etwas ganz Besonderes. Überall verstecken sich bizarre Felsgebilde, welche an Tiere und Gegenstände erinnern. Die Rückreise führte über Meißen, besucht wurden die Porzellanmanufaktur und Altstadt. red