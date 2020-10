Wenn wir Besuch haben, dann gehen wir mit diesem gerne in die Fränkische zum Wandern. Bevorzugt wird hier der Weg zur Lillachquelle entlang der Sinterstufen ausgesucht. Denn: Der Weg ist auch mit Kindern hervorragend zu meistern. So hatten wir also an diesem Wochenende mal wieder Besuch und sind entlang der Sinterstufen zur Quelle gepilgert. Auch wenn leider kein beziehungsweise kaum Wasser auf den Stufen zu sehen oder hören war, wurde der kleine Ausflug zum Erlebnis. Wir hatten nämlich unerwarteterweise einen treuen Begleiter. Eine kleine französische Bulldogge lief uns einfach nach. Sehr treu bei Fuß wartete sie stets an jeder Schautafel auf uns, bis wir kurz vor Dorfhaus auf einen anderen Hund trafen. Die Besitzerin von diesem Hund begrüßte unseren treuen Begleiter gleich freudig mit Namen. "Bist du wohl wieder ausgebüxt?", fragte sie dem Hund zugewandt.

An uns richtete sie ebenfalls ein paar Worte: "Ich rufe gleich mal den Besitzer an, damit er sie wieder einsammelt. Sie ist schon älter und etwas verwirrt." Gesagt, getan. Kaum hatten wir unseren Einkauf am Milch- und Käseautomat am Ortseingang getätigt, kam uns schon der Besitzer "unseres" Vierbeiners entgegen. "Danke, dass Ihr sie mitgebracht habt", sagt er noch, bevor er sich auf sein Radel schwingt und die putzige Bulldogge ihm hinterher rennt. "Gut, dass man sich hier im Ort kennt, sie büxt nämlich fast täglich aus." Und schon sind die beiden weg. Vorbei ist die Zeit mit der vierbeinigen Leibwache.