Jugendliche haben am Montagabend missbräuchlich einen Brandmelder betätigt und einen Einsatz von vier Feuerwehrfahrzeugen und -teams und einer Polizeistreife im Parkhaus Zinkenwehr ausgelöst, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Die eintreffenden Rettungskräfte mussten feststellen, dass es weder einen Brand noch einen Notfall gibt. Die Coburger Polizisten schauten sich daraufhin Überwachungsvideos vom Parkhaus an und konnten schließlich mehrere junge Leute ermitteln, von denen eine die Brandmeldeanlage missbräuchlich aktiviert hatte. Die Beamten griffen die Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren am Coburger Bahnhof auf, nahmen sie erst mal mit und übergaben sie ihren Erziehungsberechtigten. Die Coburger Polizisten ermitteln wegen des Missbrauchs von Notrufen. Und weil sich die Jugendlichen gemeinsam im Coburger Stadtgebiet aufhielten, haben sie auch noch gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Die Kosten für den Feuerwehreinsatz wird der Verursacher oder dessen Eltern zahlen müssen. pol