Ein Besucher des Terrassenfreibades hat am Sonntagnachmittag seinen grauen Skoda auf dem Parkplatz des Terrassenfreibades geparkt. Zwischen 14.15 und 17.30 Uhr beschädigte ein anderer, bisher unbekannter Fahrzeugführer den Skoda, als er an der hinteren linken Ecke der Stoßstange hängen blieb und einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachte, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen in ihrem Bericht mit. Der Besitzer des Skoda bemerkte den Schaden, als er zu seinem Fahrzeug zurück kam und verständigte die Polizei. Zeugen des Unfalls können sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 melden. pol