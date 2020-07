Unfall: Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße KG 35 ereignet. Eine Autofahrerin sowie eine Kradfahrerin waren von Reith kommend in Richtung Frankenbrunn unterwegs. Kurz vor der Ortsverbindungsstraße nach Thulba wollte die Pkw-Fahrerin das Leichtkraftrad überholen. Als sich während des Überholvorgangs beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, wollte die Lenkerin des Zweirades nach links in die Ortsverbindungsstraße einbiegen, wobei es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Jugendliche stürzte von ihrem Gefährt und musste mit einem Helikopter in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3300 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Hetzlos sowie die Freiwillige Feuerwehr Frankenbrunn waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und sperrten für den Zeitraum der Unfallaufnahme auch die Fahrbahn. pol