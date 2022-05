Der Stadtkern kann mit mehr Leben erfüllt werden, seit sich nicht mehr rund 7000 Fahrzeuge täglich ihren Weg durch die Straßen bahnen müssen. Diese Chance nutzt der Stadtrat jetzt, indem er Veranstaltungen durchführt.

Premiere war am vergangenen Sonntag. Das Angebot war ein Erfolg: Viele Hundert Gäste und Einheimische verbrachten schöne Stunden auf dem Areal zwischen Rathaus und St.-Michaels-Kirche. "Wir sind von der Resonanz begeistert", erklärt Manuel Steinl, der die Idee zu dieser Veranstaltung entwickelt hatte. Sein Ziel sei es gewesen, die Innenstadt zu beleben, ohne einen allzugroßen finanziellen und organisatorischen Aufwand, so der 36-Jährige. Den Anstoß des CSU-Stadtrats nahmen die Fraktionen auf - so dass der Vorstoß eine breite Mehrheit fand. Aus jedem politischen Lager fand sich ein Mitglied, das sich einbrachte. So wirkten am Projekt neben Steinl Tobias Schöffel (CSU), Karin Witzgall (SPD), Wolfgang Martin (BL) und Theresa Will (FW) mit.

Das Team begab sich auf die Suche nach Händlern und Gewerbetreibenden, die bereit waren, den Markt durchzuführen. Das gestaltete sich nicht leicht: "Es war so, dass viele Anbieter bereits verplant waren oder an einem Sonntag generell frei haben wollten", so Steinl. Dennoch gelang es den Stadträten mit Unterstützung von Max Haueis vom städtischen Tourismus-Büro, rund 30 Fieranten nach Stadtsteinach zu bekommen. "Das Feedback war äußerst positiv, und so können wir es uns schon vorstellen weiterzumachen", sagt Steinl. ks