Der Besuchsdienst des Caritas-Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth in Wallenfels ist immer für eine Überraschung gut. Das ganze Jahr im Einsatz sollten sie eigentlich am Ende des Jahres selbst beschenkt werden. Aber auch da stehen die Bewohner des Altenheims wieder im Vordergrund. Seit Jahren packen die rührigen Damen vom Besuchsdienst kleine Säckchen mit allerhand Leckereien, die dann vom Nikolaus, der viele Jahre von Gisela Zeitler dargestellt wurde, an die Senioren und Seniorinnen übergeben wurden.

Gartenbauverein sponserte

Doch wie so vieles, musste auch die Nikolausaktion in diesem Jahr wegen Corona etwas anders stattfinden. Keine Nikolausfeier und auch kein persönlicher Kontakt der Besuchsdienstfrauen mit den Männern und Frauen im Heim. Aber die Gerontopsychiatrische Pflegefachkraft Christine Setale sprang kurzerhand als Nikolaus ein und verteilte die Geschenke. Jeder Bewohner bekam ein schokoladiges Präsent in Form des Bischofs Nikolaus überreicht. Marga Spranger und Rosi Hentschel übergaben sie an den Nikolaus, gesponsert wurden sie durch eine großzügige Spende des Gartenbauvereins Wallenfels.

Dank des guten Miteinanders aller Beteiligten wurde auch in dieser besonderen Situation den Bewohnern ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. sd