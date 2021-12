An den 31 Tagen im August hatte der TSV Thurnau die Bevölkerung aufgerufen, aktiv etwas für die Gesundheit zu tun. Das Motto lautete "Wir bewegen das Thurnauer Land".

Bei der Aktion ging es nicht um Höchstleistungen, sondern darum, sich regelmäßig zu bewegen. Man konnte joggen, schwimmen, radeln oder wandern oder eines der Angebote nutzen, die die TSV-Abteilungen Fußball, Tischtennis, Volleyball, Turnen oder Basketball unterbreiteten.

Pro Tag konnten die Teilnehmer 100 Punkte ergattern, für die Nutzung der Vereinsangebote gab es 20 Punkte als Bonus. Wer an den 31 Tagen mindestens 1500 Zähler schaffte, kam in einen großen Lostopf.

Dieser Tage wurden daraus nun acht Gewinner gezogen, die sich über Gutscheine für Yoga- oder Pilates-Kurse sowie für Besuche in der Pöhlmann'schen Gastwirtschaft und in der Schlossbräu am See freuen durften. Vorsitzender Roland Härtel dankte dem Markt Thurnau und der Raiffeisenbank Thurnauer Land herzlich für die Unterstützung der Challenge.

Die Gewinner waren Markus Wiesenmüller, Karin Weggel, Lasse Benker, Monika Baumgarten, Max Hacker, Florian Brand, Stefanie Keller und Andrea Hofmann.

Die beste Einzelleistung hatte übrigens Monika Schwarzmeier mit 3400 Punkten erreicht, die sportlichste Familie bildeten Karo, Kilian, Alina und Michael Sack mit 12400 Punkten. dh