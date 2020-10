Die Gemeinde Weißenbrunn investiert in die Trinkwasserversorgung. Hierzu wird die Wasserleitung zwischen den Gemeindeteilen Thonberg und Neuenreuth bis auf Höhe der Ortschaft Sachspfeife erneuert.

Des Weiteren soll in diesem Zuge ein Wasserzählerschacht mit Einbau von zwei Wasserzählern zur Zählung der Abgabe in Richtung Neuenreuth sowie in Richtung Sachspfeife mit errichtet werden. Es werden über 600 Meter neue PE-Druckleitungen verlegt und die vorhandenen Gussrohre ersetzt. Notwendig wurde die Maßnahme wegen zunehmender Rohrbrüche und Wasserverlust. Die aus den 1950er Jahren stammende Wasserleitung war dringend erneuerungsbedürftig. Die vorhandenen Rohrleitungen liegen sechs Meter tief und werden daher nicht entnommen, sondern lediglich stillgelegt. Die Kosten sind auf circa 500 000 Euro veranschlagt. Die Erneuerung der Wasserleitung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. eh