Unter der Dorflinde von Reiterswiesen hielt die Frauen-Union (FU) Bad Kissingen ihre Mitgliederversammlung mit Ehrungen ab. Die Veranstaltung fand extra draußen statt: luftig und ohne Sorge vor Ansteckungen.

In ihrem Jahresrückblick führte die Ortsvorsitzende Dr. Gudrun Heil-Franke die sozialen, politischen und geselligen Aktivitäten auf, die 2021 trotz der Einschränkungen durch die Pandemie noch möglich waren. Darüber informierten die Verantwortlichen in einer Pressemeldung. So war die Frauen-Union im Ferienprogramm der Stadt Bad Kissingen wieder mit dem Bastelnachmittag vertreten. Die langjährige Verbindung zum Seniorenheim St. Gertrudis konnte statt eines Besuchs nur postalisch mit Briefen und Päckchen aufrechterhalten werden.

Kreisvorsitzende Nikola Renner berichtete über die geplanten Veranstaltungen unter dem FU-Jahresmotto "Jahr der Pflege". Eine Informationsveranstaltung am Berufsbildungszentrum Münnerstadt zur Altenpflege-Ausbildung hat bereits wichtige Einblicke gegeben. Die angesprochenen Themen aus der Stadtkultur, hier speziell der Kissinger Sommer, sowie die aktuelle Stadtpolitik wurden lebhaft diskutiert. Großes Lob gab es für die kostenlosen Konzerte, Kritik für die überfällige Erneuerung von Innenstadtkanalisation und Fußgängerzone. Harmonisch klang der Abend mit munteren Gesprächen aus.

Ehrungen gingen für 50 Jahre Mitgliedschaft an Erika Schafsteller, für 40 Jahre an Doris Vogel, für 30 Jahre an Gerlinde Warmuth und für 20 Jahre an Hannelore Langer. red