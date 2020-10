Am Dienstag, 27. Oktober, findet das nächste Dialogforum zur Stadt-Umland-Bahn statt. In Erlangen stellt der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV Stub) weitere Details zur Linienführung der geplanten Straßenbahnverbindung vor. Die Veranstaltung wird live übertragen.

Mit Blick auf die Hinweise und Maßgaben aus der landesplanerischen Beurteilung vom Januar 2020 (Ergebnis des Raumordnungsverfahrens) haben die Planer der Stadt-Umland-Bahn die Vorzugstrasse in den vergangenen Monaten weiter konkretisiert. Beim achten Dialogforum wird der Zweckverband den aktuellen Planungsstand präsentieren und über weitere Details des gesamten Streckenverlaufs von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach sprechen.

"Die Planung der Stadt-Umland-Bahn lebt vom Dialog mit den Bürgern. Leider können wir in der aktuellen Situation nicht alle Interessierten nach Erlangen in den Redoutensaal einladen. Daher öffnen wir unser Veranstaltungsformat und übertragen das Dialogforum live ins Internet. Über eine Chatfunktion kann man sich so auch von zu Hause mit Fragen und Anregungen am Gespräch vor Ort beteiligen", erklärt German Hacker (SPD), Verbandsvorsitzender des ZV Stub und Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach.

Derzeit wird die Phase der sogenannten Vorplanung abgeschlossen. Das Ergebnis daraus ist die Voruntersuchung. "Im letzten Jahr sind wir mit einer straßengenauen Vorzugstrasse in das Raumordnungsverfahren gegangen. Diese wird Stück für Stück weiter ausgearbeitet. Anhand von detaillierteren Kartenausschnitten möchten wir nun einzelne Teilabschnitte der Vorzugstrasse gemeinsam mit allen Interessierten näher betrachten und auch über mögliche Optimierungen der Streckenplanung sprechen, die sich seitdem ergeben haben", sagt Daniel Große-Verspohl, Geschäftsleiter des Zweckverbands.

Liveübertragung im Internet

Das Dialogforum beginnt um 18.30 Uhr. Vorbehaltlich weiterer Einschränkungen hinsichtlich des Coronavirus wird das Dialogforum als teilpräsente Veranstaltung durchgeführt, teilt der Zweckverband Stub mit. Mit Blick auf das Beteiligungskonzept zur Stadt-Umland-Bahn wird daher der feste Kreis an Teilnehmenden des Dialogforums vor Ort im Redoutensaal in Erlangen sein, während sich alle weiteren Interessierten bequem von Zuhause am Dialog beteiligen können. Die Veranstaltung wird unter www.betont.tv/stadtumlandbahn live übertragen. Alle Bürger sind eingeladen. red