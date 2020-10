Das Covid-19-Testzentrum für Stadt und Landkreis Coburg befindet sich ab Donnerstag, 1. Oktober an der HUK-Arena auf der Lauterer Höhe und nicht mehr am Hinteren Glockenberg. Darüber informierte am Dienstag das Landratsamt Coburg, wo das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis angesiedelt ist.

Am 31. August war das Testzentrum am Hinteren Glockenberg eröffnet worden, im Außenbereich der Regiomed-Akademie. Zuvor hatten Stadt und Landkreis schon einmal eine Teststation betrieben, am benachbarten Marienhaus. Doch an der Akademie schien die Möglichkeit der Verkehrsführung besser, erläutert Corinna Rösler, Sprecherin des Landratsamts. Außerdem war die Nähe zum Klinikum gegeben. Allerdings kam es am Hinteren Glockenberg trotz der Umfahrungsmöglichkeit immer wieder zu langen Verkehrsstaus, teils bis in die Ketschendorfer Straße. Die Verantwortlichen der Koordinierungsgruppe Corona rund um Landrat Sebastian Straubel (CSU) und Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) machten sich selbst ein Bild vor Ort. "Weil sich diese Situation gerade im bevorstehenden Winter noch verschärfen könnte, wurde ein alternativer Standort gesucht", erläutert Rösler.

"Die Corona-Tests wurden von den Bürgerinnen und Bürgern glücklicherweise gut angenommen", sagt Sauerteig. "Leider hat das am Hinteren Glockenberg in Spitzenzeiten immer wieder zu Verkehrsproblemen geführt. Landrat Straubel und ich haben uns kürzlich die Verkehrssituation vor Ort angesehen und entschieden, dass schnellstens Ersatz gefunden werden muss. Diesen haben wir nun an unserer HUK-Coburg-Arena gefunden." Der Standort liege zentral und sei auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, erklärt Sauerteig.

Corinna Rösler zufolge hatten noch einige weitere Überlegungen eine Rolle gespielt: Im Landratsamt wurden bislang die Kontaktpersonen von Erkrankten vom Gesundheitsamt direkt getestet. Auch das sollte ins neue Testzentrum integriert werden.

Getestet wird von 8 bis 10 Uhr. Einfach nur die Öffnungszeiten am Testzentrum Hinterer Glockenberg zu ändern, um nicht mehr mit dem Schul- und Kindergartenverkehr in Konflikt zu geraten, hätte nichts genutzt, erläutert Corinna Rösler. Denn das hätte zu Verzögerungen bei den Testergebnissen geführt. Überdies hätte man für den Winter auch eine andere Lösung an der Regiomed-Akademie überlegen müssen: Die Teststation ist zwar überdacht, aber im Freien.

Nun werden an der HUK-Coburg-Arena ein Zelt und gegebenenfalls Container aufgestellt, um die Abstriche vornehmen zu können. Bis zu 160 Personen wurden in Spitzenzeiten an einem Tag getestet.

Online zum Test anmelden

Das Testzentrum ist werktags von 8 bis 10 Uhr besetzt. In dieser Zeit werden Abstriche durchgeführt. Dafür ist eine vorherige elektronische Anmeldung notwendig. Diese erfolgt digital über die Homepages von Stadt und Landkreis Coburg: www.coburg.de/testzentrum und www.landkreis-coburg.de

Zur Identitätssicherung müssen für den Covid-19-Test die Krankenversicherungskarte sowie ein Lichtbildausweis mitgebracht werden. Die Probe der jeweils getesteten Person wird nach der Abstrichentnahme direkt an das Labor geschickt. Die Ergebnismitteilung erfolgt digital: Die getestete Person kann ihr Ergebnis mit Hilfe eines Codes in einem geschützten Bereich abfragen. Zudem bekommt sie es per Post zugeschickt. Bei positivem Testergebnis wird auch das zuständige Gesundheitsamt darüber informiert, unter anderem, um die Ermittlung von Kontaktpersonen aufnehmen zu können. sb