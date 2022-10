Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung einen Wahltermin beschlossen, den er dem Landratsamt als zuständige Behörde vorschlägt. Hat das keine Einwände, finden am 12. März 2023 in der Marktgemeinde Kommunalwahlen statt. Weil der damalige Bürgermeister Wolfgang Back wegen schwerer Krankheit sein Amt nicht fortsetzen konnte, wählten die Bürgerinnen und Bürger am 7. Mai 2017 erneut. So weicht der Wahltermin in Bad Bocklet von dem der umliegenden Gemeinden ab. Wahlleiter ist Thomas Beck, seine Stellvertretung ist Tatjana Büttner. "Ich kandidiere wieder", sagt der amtierende Bürgermeister Andreas Sandwall (CSU) dazu bereits.

In der Sitzung genehmigte der Rat zudem einen Bauantrag über den Anbau eines Hauses im Kernort, was Sandwall sehr freute. Auch den Öltank und eine Überdachung auf dem Gelände der LS wurden genehmigt. Zudem stellte Sandwall den Entwurf eines Aschascher Künstlers von einem Koffer vor, der sowohl in der Gemeinde als auch ein Duplikat am Denkort Deportationen in Würzburg stehen soll. Ein Standort für den Koffer in der Gemeinde will Sandwall in der Bürgerversammlung klären.

Außerdem prüft die Gemeinde auf Bitte eines Bürgers, ob sie an der Haltestelle in der Aschacher Von-Hennerberg-Straße ein Schild anbringen, dass auf Kinder hinweist. emue