Das Bayerische Staatsbad Bad Brückenau präsentiert "Tenöre4you" mit Toni Di Napoli und Pietro Pato am Samstag, 26. November, ab 19.30 Uhr im König Ludwig I.-Saal.

Seit über zehn Jahren sind die beiden Tenöre europaweit unterwegs und arbeiten mit großen Stars wie Helmut Lotti, Anna-Maria Kaufmann und den Geschwistern Anita und Alexandra Hofmann zusammen, teilt das Staatsbad in einer Pressemeldung mit.

Das Repertoire umfasst legendäre Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik wie unter anderem "You raise me up", "My way", "Let it be" oder "Phantom der Oper". Karten gibt es im Vorverkauf beim Bayerischen Staatsbad Bad Brückenau, Gäste-Information, Tel.: 09741/8020, info@staatsbad.de oder online unter: staatsbad.de. red