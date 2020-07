TC Steinwiesen und TC Kronach im Gleichschritt

In der Bezirksklasse 2 der Herren 30 haben sowohl der TC Steinwiesen als auch der TC Kronach ihr zweites Saisonspiel gewonnen. Dank der etwas besseren Matchpunkte-Bilanz ist Steinwiesen Tabellenführer. Der dritte Kronacher Vertreter, der SV Friesen, musste sich Steinwiesen beugen, weist aber nach seinem Auftakterfolg in Grub am Forst ein ausgeglichenes Punkteverhältnis auf.

Bezirksklasse 2, Herren 30

SV Friesen - TC Steinwiesen 3:6

Im Kreisduell begegneten sich die Teams in den Einzeln auf Augenhöhe. Ralf Rüger hatte für Steinwiesen den ersten Punkt markiert, doch Frank Fugmann und Uli Bischoff wendeten das Blatt zugunsten der Hausherren. Friesen erhöhte sogar auf 3:1, da im Spitzenspiel überraschend Dominik Zwosta gegen Sebastian Rohr siegte. Der TC meldete sich zurück und schaffte durch Jörg Deuerling sowie Sven Klinger den Ausgleich. Beim Zwischenstand von 3:3 mussten die Doppel die Entscheidung bringen - und hier waren die Gäste klar besser und behielten in allen drei Partien die Oberhand.

Ergebnisse: Zwosta - Rohr 6:1, 6:0; Grune - Rüger 1:6, 0.6; Schaller - Deuerling 3:6, 0:6; Fugmann - Ebert 6:0, 6:1; Beitzinger - Klinger 4:6, 0:6; Bischoff - Hollendonner 6:1, 6:4; Grune/Geiger - Rohr/Hollendonner 1:6, 3:6; Zwosta/Bischoff - Deuerling/Ebert 2:6, 7:6, 7:10; Schaller/Fugmann - Rüger /Klinger 4:6, 4:6

TC Kronach -

TSV Grub am Forst 5:4

Der Heimerfolg hing am seidenen Faden, denn erst im Schlussdoppel brachte das heimische Duo Karl-Heinrich Dauer/Thomas Förtsch im Match-Tiebreak knapp mit 10:8 den fünften Siegpunkt ins Ziel. Die beiden Matchwinner hatten zuvor auch ihre Einzel gewonnen. Auch Spitzenspieler Michael Thoennes ließ seinem Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance ließ. Thoennes war es auch der mit Toni Siebert das zweite Kronacher Doppel gewann und damit ebenfalls ungeschlagen blieb.

Ergebnisse: Thoennes - Dehler 6:1, 6:0; Siebert - Guhl 2:6, 5:7; Rethelyi - Spiller 4:6, 1.6; Förtsch - Behrend 6:0, 6:0; Dauer - Barocke 6:0, 6:1; Mahr - Binzenhöfer 0:6, 2:6; Toennes/Siebert - Dehler/Behrend 6:2, 6:0; Rethelyi/Mahr - Guhl/Binzenhöfer 1:6, 2:6; Dauer/Förtsch - Spiller/Dehler 6:3, 1:6, 10:8

Bezirksliga, Herren 55

TC Steinwiesen -

Coburger TS 3:6

Den Hausherren wurden die Doppel zum Verhängnis, denn nach den abwechslungsreichen Einzeln war die Partie beim Stand von 3:3 noch offen. Nur das TC-Duo Willi Müller/Bernd Schreiner war einem Sieg nahe, verlor aber knapp im Match-Tiebreak.

Ergebnisse: Simon - Finzel 6:1, 6:4; Kotschenreuther - Scherbel 6:2, 6:3; Wich - Engel 2:6, 0:6; Müller - Bätz 2:6, 3:6; Hummel - Knoch 6:7, 3:6; Beierlorzer - Tobisch 5:7, 6:3, 10:5; Simon/Kotschenreuther - Finzel/ Bätz 1:6, 2:6; Beierlorzer/Weber - Scherbel/ Knoch 2:6, 2:6; Müller/Schreiner - Engel/Tobisch 5:7, 6:1, 7:10

Bezirksklasse 2, Herren 50

SpVgg Stegaurach -

TC Marktrodach 9:0

Chancenlos waren die Gäste beim Spitzenreiter im Bamberger Land. Dem Ehrenpunkt nahe kam nur Udo Herrmann. Obwohl er im zweiten Satz seinen Kontrahenten mit 6:2 deklassierte, scheiterte er im notwendig gewordenen Match-Tiebreak hauchdünn mit 9:11. Zwei Paarungen musste Marktrodach kampflos abgeben. hf Ergebnisse: Dias - Hümmrich 6:0, 6:2; Goller - Schwarz 6:1, 6.3; Fröschl - Wich-Knoten 6.2, 6:2; Grassegger - Jehder 6:0, 6:1; Förtch - Herrmann 6:2, 2.6, 11:9; Dias/Goller - Frötschl/Förth - Hümmrich/Herrmann 7:5, 6:3; Zwei Partien gingen kampflos an die Hausherren.