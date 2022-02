Die stürmischen Zeiten scheinen vorbei zu sein, doch am und nach dem Wochenende droht erneut ein kräftiger Anstieg der Pegelstände in der Stadt und Landkreis Coburg. Deshalb hat das Wasserwirtschaftsamt Kronach eine Warnung für die Zeit bis Montagmittag herausgegeben. Demnach prognostiziert der Deutsche Wetterdienst für Sonntag ergiebige Niederschläge, die in der Nacht auf Montag zu einem erneuten Anstieg der Pegelstände führen dürften. Im Thüringer Wald wird am Sonntag und Montag mit bis zu 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter gerechnet. In Verbindung mit den teils noch erheblichen Schneemengen - in Neuhaus am Rennweg und auf dem Blessberg liegt noch fast ein halber Meter - könnte dies bei anhaltendem Tauwetter zu hohen Pegelständen in den heimischen Flüssen führen. wwa/bk