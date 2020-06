Taschendiebe greifen zu im Supermarkt

Die Polizei warnt vor dem Auftreten einer Bande von Taschendieben, die derzeit in Oberfranken ihr Glück versucht. Bei der Kriminalpolizei Bamberg wurden bereits mehrere Fälle angezeigt, bei denen die Langfinger insbesondere Kunden in Supermärkten bestahlen, heißt es in der Pressemitteilung.

Seniorinnen als Zielscheibe

Die Opfer der dreisten Diebe sind demnach überwiegend ältere Menschen, die in Supermärkten Einkäufe erledigen wollen. Bei den Taten geht die Diebesbande regelmäßig arbeitsteilig vor, indem meist zwei Frauen in den Einkaufsmärkten vornehmlich an Seniorinnen herantreten. Während eine Täterin das Opfer ablenkt, entwendet ihre Komplizin geschickt aus der Handtasche, Jacke oder dem Einkaufwagen die Geldbörsen ihrer Opfer.

Gang zum Geldautomaten

Anschließend verlassen die Diebe sofort wieder das Geschäft und entkommen unerkannt. Finden die Täter in den Geldbeuteln noch Bankkarten und die zugehörige Pin, dann versuchen sie zudem am nächsten Geldautomaten einen größeren Geldbetrag abzuheben, was ihnen in Einzelfällen bereits gelang. red