Erst vor gut zwei Wochen wurde die Kangal-Hündin Sultanine von der Kulmbacher Polizei ins Tierheim gebracht. Seitdem zeigt sie sich als sehr nette Zeitgenossin. Menschen gegenüber ist sie stets lieb und begrüßt jeden freudig. Andere Hunde findet Sultanine dagegen nicht so toll. Grundsätzlich hat sie aber eine gute Grunderziehung und weiß, wie sie an der Leine laufen muss. Im neuen Zuhause sollten keine Katzen oder Kleintiere leben. Aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts sollten Kinder in ihrer neuen Familie mindestens 14 Jahre alt sein. Wer Interesse an Sultanine hat, kann sich mit dem Tierheim unter 09221/91288 (AB) in Verbindung setzen, um einen Termin für ein persönliches Kennenlernen zu vereinbaren. Foto: Tierheim Kulmbach