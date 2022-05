Der circa drei Monate alte Strolch ist ein sehr aufgewecktes kleines Katerchen, das am liebsten nur spielen möchte. Das Tierheim Kulmbach sucht für ihn ein neues Zuhause, in dem bereits eine junge, verspielte Katze lebt. Da Strolch sehr aufgeweckt und neugierig ist, möchte er nach der Kastration auf jeden Fall wieder die Möglichkeit zum Freigang haben. Interessierte an dem hübschen Katerchen melden sich bitte unter Tel. 09221/91288 (bitte AB benutzen), um einen Termin für ein Kennenlernen zu vereinbaren. red