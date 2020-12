Mit Schlägen und Tritten gegen einen 30-Jährigen endete am Mittwochabend ein Streit auf einem Spielplatz im Stadtgebiet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging am Donnerstag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, teilte die Polizei gestern mit.

Eine Zeugin teilte gegen 17.15 Uhr über Notruf einen lautstarken Streit zwischen mehreren Personen in der Straße "Am Flügelbahnhof" mit. Die Beamten der Polizeiinspektion Kronach trafen auf dem dortigen Spielplatz den 30-Jährigen, dessen 28-jährigen Kontrahenten sowie eine 32 Jahre alte Frau an. Nach ersten Erkenntnissen beleidigte der 28-Jährige die 32-jährige Kronacherin, woraufhin die beiden Männer in Streit gerieten. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug der 28-Jährige sein Gegenüber nieder und versetzte dem am Boden Liegenden anschließend mehrere Tritte gegen den Kopf. Als die 32-Jährige eingreifen wollte, schlug er auch auf sie ein.

Der 30-Jährige trug leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes davon und wurde im Krankenhaus versorgt. Die Frau wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss.

In JVA eingeliefert

Kronacher Polizisten nahmen den 28-jährigen Wohnsitzlosen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Coburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging am Donnerstagmittag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Mann. Er befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt. pol