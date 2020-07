Störche genießen ein Bad am Himmelsweiher "Katrin I."

Während die Badesaison in unserem Freibad in diesem Corona-Jahr äußerst schleppend anläuft, machen sich die Störche unserer Stadt keinerlei Probleme. Am vergangenen Sonntag konnte man ihren Badespaß in Höchstadt Süd am Karpfenweiher von Konrad Scheubel beobachten. Es ist der einzige Weiher in der Umgebung, der einer bekannten Person gewidmet ist, der langjährigen Karpfen-Königin Katrin Uano. Er trägt ihren Namen: "Katrin I." Wie der Besitzer verriet, lässst es sich die ehemalige Königin auch nach ihrer Regentschaft nicht nehmen, jedes Jahr zu Beginn der Karpfensaison beim Abfischen der Spiegelkarpfen kräftig mit Hand an zu legen. Dass es sich um einen ganz besonderen Karpfenweiher handelt, scheint auch den Störchen nicht entgangen zu sein. Warum hätten sie sich sonst gerade diesen Weiher für ihre "Wasserspiele" aussuchen sollen? Aber vermutlich sorgt schon der alteingesessene Storch vom "Alten Rathaus". "Jerom", auf diesen Namen hört er, beobachtet schließlich sehr genau, was in der Südstadt so passiert. Wenn die jungen Störche flügge sind und sich auf und davon in wärmere Gefilde gemacht haben, wird er mit seiner "Anna" wieder seinen Stammplatz auf den Laternen im Schwarzenbacher Ring suchen.

Vermutlich sorgt er dafür, dass bei einem solchen Storchenspektakel auch alles seine Ordnung hat.