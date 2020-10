Auf tolle Mitmach-Aktionen, günstige Angebote, Live-Musik und das Preisrätsel "Finde Max, den Bergmann" mit der Gewinnchance auf einen von sieben Gutscheinen im Wert von bis zu 100 Euro können sich die Besucher der Aktionswoche vom 5. bis 10. Oktober in Stockheim freuen.

In enger Kooperation mit der Gemeinde und dem Projekt "Kommunalmarketing Plus" von "Kronach Creativ" möchte die Interessengemeinschaft Stockheim der Bevölkerung ein neues herbstliches Highlight bereiten. Unter dem Motto "Herbstlich willkommen" haben sich dabei Wintergarten Baumann, der Pflegedienst Elisabeth Baierlein, die Gärtnerei Engelhardt, Setalephoto Maria Setale, Schuh + Sport Krause als auch Rebhan's Hotel und Küchenstudio viele Aktionen, Sonderangebote und so manche Überraschungen für Einheimische wie Gäste einfallen lassen. Dazu gibt es kleine und große kulinarische Leckereien sowie stimmungsvolle Musik von Stockheimer Musikgruppen.

Die Suche nach "Max"

Die Gemeinde Stockheim unterstützt die Aktionswoche ebenso wie der Regionalmarketingverein "Kronach Creativ", der - im Rahmen des "Kommunalmarketing"-Projekts - ein Preisrätsel veranstaltet. Von Montag bis Samstag hat sich "Max, der Bergmann" in den teilnehmenden Geschäften der Aktionswoche bzw. auch am Samstag auf dem Bergwerksgelände "versteckt". Jeder "Max" verrät einen von acht Buchstaben, woraus sich die gesuchte Lösung ergibt. Wer die Lösungskarte mit der richtigen Lösung bis spätestens 15. Oktober 2020 bei einem der an der Aktionswoche teilnehmenden Geschäfte abgibt, kann mit etwas Glück einen von insgesamt sieben Gutscheinen im Wert von 30 Euro, 50 Euro sowie 100 Euro örtlicher Geschäfte gewinnen. hs