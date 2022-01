- In der Schulstraße 9 und 11 in Scherneck ist es schon eine schöne Tradition geworden, in der Weihnachtszeit eine Spendenaktion für krebskranke Kinder zu starten. Auch in diesem Jahr ließen sich die Bewohner der beiden Häuser, wo überwiegend Sportler des TSV Scherneck wohnen, von Corona nicht abhalten, um zum fünften Mal ihre bekannte Weihnachtsbaumaktion durchzuführen. Dabei kam eine Summe von 2626,26 Euro zusammen - Rekord.

Das Konzept ist einfach. Im Vorgarten der beiden Häuser kann jeder einen Weihnachtsbaum aufstellen und schmücken. Die Bewohner bezahlen für jeden Baum fünf Euro und für jeden Weihnachtsschmuck 0,50 Euro. Zusätzlich wurde um Spenden gebeten. So kam die stolze Summe zusammen, worauf die Bewohner außerordentlich stolz sind. "Wir haben das große Privileg, gesund zu sein", sagten die Bewohner übereinstimmend bei der Spendenübergabe an Hartmut Bohl von der Stiftung für krebskranke Kinder Coburg. Er dankte anerkennend für die große Spende.

Und noch eine weitere Spende gab es für die Stiftung. Mit dem Erlös des Verkaufs von selbst gefertigter Weihnachtsdekoration, Plätzchen, Marmelade sowie Spenden konnten Arno und Ulrike Bohl aus Großheirath im Kollegenkreis der AOK-Direktion Coburg 600 Euro erzielen. Durch einen weiteren Verkauf in der Adventszeit kamen im Freundes- und Bekanntenkreis noch mal 500 Euro dazu, so dass an Hartmut Bohl 1100 Euro überreicht werden konnten. mst/red