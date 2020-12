Sie hat Tradition, die "Sternenaktion" des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) an Heiligabend an der Aurach - dieses Jahr allerdings mit einer Änderung.

"Normalerweise" werden am 24. Dezember morgens bei der alljährlichen "KDFB-Sternenaktion" diejenigen mit einem Stern beschenkt, die an Heiligabend arbeiten müssen, berichtet Christina Daßler aus dem Teamvorstand des Zweigvereins Herzogenaurach. Doch was ist in diesem Jahr schon normal?

Dieses Jahr schenkt der Frauenbund also nicht einen selbst gebackenen Stern, sondern von Rosi Gehr liebevoll gehäkelte oder aus Perlen gestaltete Sterne, heißt es weiter. Und diese werden nicht am 24. Dezember verteilt, sondern die Aktion erfolgte bereits diese Woche am letzten Arbeitstag vieler Einzelhändler vor dem Lockdown.

Martina Keller aus dem Teamvorstand packte sich die Tasche voll und beschenkte die Geschäftsleute in der Innenstadt. Mit "ganz lieben Grüßen" kam sie zurück von den Geschäftsfrauen, "die zu Tränen gerührt waren über diese Aufmerksamkeit", schreibt Christina Daßler. red .