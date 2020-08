Steinwiesener Damen sichern sich ungeschlagen den Titel

Damen des Tennis-Clubs Steinwiesen sind in der Bezirksklasse 2 auch im sechsten und letzten Saisonspiel ungeschlagen geblieben. Mit dem starken Matchpunktverhältnis von 47:7 gehen sie als Meister durchs Ziel.

Bezirksklasse 2, Damen

TC Steinwiesen - TSV Elsa 7:2 Bereits in den ersten Tagesbegegnungen ließen Carmen Klinger und Selina Manzer keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger den Platz verlassen wird. Während Klinger gegen Lützelberger ihren souveränen Hinrundenerfolg wiederholte, revanchierte sich Manzer eindrucksvoll für die in Elsa erlittene Niederlage an Hoffmann. Nicht so gut lief es bei Julia Schmermer. Nachdem sie im ersten Satz deutlich den Kürzeren gezogen hatte, scheiterte sie im zweiten Durchgang hauchdünn. Stets die bessere Antwort parat hatte im Spitzenspiel Katrin Beierkuhnlein. Gleiches gilt für Jennifer Koch, die auf 4:1 erhöhte. Mit der drückenden Hitze hatte Brigitte Manzer Probleme und wiederholte deshalb ihren Hinspielsieg über Jahrsdörfer nicht. Beim 4:2-Zwischenstand ließen die Formationen Beierkuhnlein/Klinger und Koch/B. Manzer nicht viel anbrennen und machten den Heimerfolg perfekt. S. Manzer/Schermer mussten in den Match-Tiebreak, behielten hier aber die Nerven. hf Ergebnisse: Beierkuhnlein - Schwab 6:0, 6:0; Klinger - Lützelberger 6:0, 6:0; Koch - Kamolz 6:2, 6:2; S. Manzer - Hoffmann 6:1, 6:0, B. Manzer - Jahrsdörfer 1:6, 6:7, Schmermer - Oestreicher 1:6, 6:7; Beierkuhnlein/Klinger - Lützelberger/L. Otto 6:0, 6:2; Koch/B. Manzer - Hoffmann/Jahrsdörfer 6:2, 6:3; S. Manzer/Schmermer - Kamolz/Oesgerreicher 6:1, 3:6, 11:9