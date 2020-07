Steinwiesen sichert Rang 1 im Spitzenspiel

Die Tennis-Damen des TC Steinwiesen kamen in der Bezirksklasse 2 als Tabellenführer zu einem 6:3-Erfolg beim Rangzweiten TSV Elsa. Anders als bei den bisherigen vier Kantersiegen mussten sie auf der Hut sein, denn bei einer Niederlage hätte das Team aus dem Stadtteil von Bad Rodach noch ein Wörtchen bei der Vergabe um den Spitzenplatz mitreden können. Am kommenden Samstag (9 Uhr) folgt im Rodachtal das Rückspiel.

Damen, Bezirksklasse 2

TSV Elsa - TC Steinwiesen 3:6

In diesem Spitzenspiel hatten die Einheimischen einen viel versprechenden ersten Einzeldurchgang. Zwar erteilte die Steinwiesenerin Carmen Klinger zum Auftakt ihrer Kontrahentin eine Lektion, da jedoch Selina Manzer zweimal knapp scheiterte und die erstmals mitwirkende Miriam Beierlorzer chancenlos blieb, stand es 2:1 für das heimische Sextett.

In der Spitzenpartie stellte Katrin Beierkuhnlein einmal mehr ihre Vormachtstellung unter Beweis, wahrte ihre weiße Weste und besorgte den 2:2-Gleichstand. Jennifer Koch musste im ersten Satz alles in die Waagschale werfen, um im Tiebreak die Oberhand zu behalten. Da sie auch den zweiten Durchgang gewann, gingen die Frankenwälderinnen erstmals in Front. Ebenso wie ihre Tochter behauptete sich Brigitte Manzer im ersten Satz mit 7:5. Danach ging sie mit 1:6 unter, so dass eine Pleite drohte. Doch die Steinwiesenerin meldete sich eindrucksvoll zurück und freute sich über den verdienten Sieg im Mach-Tiebreak

Nach dieser 4:2-Gästeführung trumpfte das Duo Beierkuhnlein/Klinger auf und stellte mit zwei unangefochtenen 6:0-Erfolgen den fünften Siegpunkt her. Ein Doppelsieg für Elsa nützte dem TSV nichts mehr. Im Gegenteil. Die "Familie" Manzer zeigte Nervenstärke, behielt im Match-Tiebreak trotz Verlust des ersten Satzes die Oberhand. hf Einzel: Schwab - Beierkuhnlein 1:6, 2.6; Lützelberger - Klinger 0:6, 0:6; Kamolz - Koch 5:7, 3:6; Hoffmann - S. Manzer 7:5, 6:4; Jahrsdörfer - B. Manzer 5:7, 6:1; 6:0; Rank - Beierlorzer 6.1, 6:0 / Doppel: Lützelberger/L. Otto - Beierkuhnlein/Klinger 0:6, 0; Hoffmann/Jahrsdörfer - Manzer/Manzer 6:3, 1:6, 7:0; Kamolz/C. Otto - Koch/Beierlorzer 6:2, 6:3.