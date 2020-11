Die Stadt Lichtenfels setzt mit zweistündigem gebührenfreien Parken in der Vorweihnachtszeit ein starkes Signal für den Handel und die Gastronomie in der Lichtenfelser Innenstadt.

Von Freitag, 27. November, bis einschließlich Donnerstag, 24. Dezember, wird im städtischen Parkhaus Oberes Tor im Pabstenweg sowie im Parkhaus Unteres Tor am Stadtgraben die kostenlose Parkzeit von bisher 30 Minuten auf zwei Stunden erhöht. "Mit diesem Angebot wollen wir gemeinsam die lokalen Geschäfte und die Gastronomie vor Ort unterstützen und Lust machen, zum Einkaufen nach Lichtenfels zu kommen", freut sich Bürgermeister Andreas Hügerich über die Aktion. Citymanager Steffen Hofmann zur Idee: "Gerade die Lichtenfelser Gastronomie und der lokale Einzelhandel können nach den Umsatzausfällen durch die Corona-Pandemie positive Signale gebrauchen. Das kostenlose Parken ist ein toller Anreiz für Kunden und Gäste, in die Innenstadt zu kommen, um vor Ort schöne Weihnachtsgeschenke zu finden und damit die lokalen Geschäfte zu unterstützen." Auch Denise Fritzmann, kaufmännische Leiterin der Stadtwerke Lichtenfels, steht hinter dem Angebot: "Wir hoffen, dass mit dem kostenlosen Parken die Kaufkraft, die sonst der Weihnachtsmarkt nach Lichtenfels gebracht hat, wieder in die Innenstadt geholt werden kann." Vom Parkhaus Unteres Tor kommt man über den Verbindungsweg an der Kindertagesstätte "Körbla" vorbei und ist in kürzester Zeit am Säumarkt und damit direkt in der Fußgängerzone. Ein Besuch in der Innenstadt lohnt sich auch aufgrund der in der Adventszeit rund um den Marktplatz aufgestellten Märchenwald-Figuren, die Kinderaugen strahlen lassen.

Auch der Weihnachtsbaum, die Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration wird wie in den vergangenen Jahren aufgebaut. Neu sind die in diesem Jahr erstmals auf dem Marktplatz ausgestellten Kinderbilder der Malwettbewerbe der Stadt Lichtenfels aus den vergangenen Jahren. Die Werke der kleinen Künstler werden in der Innenstadt zu sehen sein. Alle Infos zu den Tarifen der Parkhäuser in Lichtenfels gibt es online unter www.stadt-werke-lichtenfels.de/mobilitaet/parkhaeuser sowie bei den Stadtwerken Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9552-25. red