Das City-Management Erlangen setzt ein von der Stadt Erlangen bezuschusstes Subventionsprojekt für die lokalen Betriebe um und startet zum Donnerstag, 1. Oktober, den Verkauf des Stadtgeschenk-Gutscheins Erlangen im Rahmen des Sonderprogramms "erlangenERleben". Die in einer Auflage von 15 000 Stück herausgegebenen Gutscheine - die Zehn-Euro-Ausgabe zum Verkaufspreis von fünf Euro sowie die 20-Euro-Ausgabe zum Verkaufspreis von zehn Euro - sollen die Konsumbereitschaft am Standort stärken und den Sonderzuschuss der Stadt für die Betriebe vervielfachen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sonderprogramm aufgelegt

Im Juni 2020 haben das City-Management Erlangen und die Wirtschaftsförderung gemeinsame Maßnahmen zur Förderung und Stärkung der lokalen Gewerbetreibenden, Dienstleister und Gastronomen entwickelt. Auf Grundlage dieser Planungen wurde der Stadt Erlangen das Fünf-Punkte-Sonderprogramm "erlangenERleben" vorgelegt, dessen Durchführung der Stadtrat am 23. Juli mit einem außerplanmäßigen Sonderzuschuss von über 345 000 Euro bewilligte.

Nachdem als erstes Projekt des Maßnahmenplans der Händlerfonds "Erlanger City-Fonds" am 1. September initiiert wurde, folgt nun das zweite, wichtige Teilprojekt: der Stadtgeschenk-Gutschein Erlangen. Dieser neue Sondergutschein, der sich am schon bestehenden City-Gutscheinsystem orientiert, wird von der Stadt Erlangen zu 50 Prozent bezuschusst, so dass der Anreiz ihn zu erwerben und einzusetzen, sehr hoch sein soll. Nach Planungen des City-Managements wird sich in den Umsatzzahlen der Betriebe der ursprüngliche Zuschuss der Stadt vervielfachen, denn durch die subventionierten Gutscheine sei von einer erhöhten Konsumbereitschaft auszugehen, so die Pressemitteilung weiter.

"Der Gutschein soll ein Impuls für die Erlanger Gewerbetreibenden sein, und deswegen kommt der Zuschuss direkt ihnen zugute. Doch auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren, die Stadt Erlangen gibt ihnen quasi einen exklusiven Rabatt von 50 Prozent auf das vielfältige Angebot unserer Stadt. Eine Aktion in diesem Format hat es in Erlangen noch nie gegeben", betont Oberbürgermeister Florian Janik (SPD).

Rund 220 Annahmestellen

Für Wirtschaftsreferent Konrad Beugel ist auch der Konzeptvorschlag des City-Managements interessant: "Für die Betriebe erhoffen wir uns ausgehend vom städtischen Zuschuss einen dreimal so hohen Umsatzimpuls. Wir übernehmen für die Kunden 50 Prozent des Gutscheinwerts und auch sie selbst treffen eine bewusste Kaufentscheidung für den Standort Erlangen, wenn sie den Gutschein in einer der Akzeptanzstellen einlösen." Um den Kunden die größtmögliche Auswahl zu bieten, hat das City-Management Erlangen in den vergangenen Wochen zahlreiche lokale Betriebe auf die geplante Aktion hingewiesen und für eine Teilnahme geworben. Hier griff das City-Management auf ein schon bestehendes Gutscheinsystem zurück, den City-Gutschein Erlangen. Dies war eine Grundvoraussetzung, um das Projekt reibungslos durchzuführen. Insgesamt kann der Gutschein nun in 220 Annahmestellen eingelöst werden.

Maximal 200 Euro pro Person

Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen, betont den sozialen Aspekt des Gutscheins: "Der Stadtgeschenk-Gutschein Erlangen bietet eine Chance für Geringverdiener und Familien, die schwerer von der aktuellen wirtschaftlichen Situation betroffen sind. Mit dem Stadtgeschenk-Gutschein können sie nun erleichtert Wunschartikel kaufen, für die sie sonst doppelt so viel Geld hätten ausgeben müssen."

Den Stadtgeschenk-Gutschein Erlangen wird es in einer Zehn-Euro-Ausgabe mit einer Stückzahl von 10 000 Exemplaren (Verkaufspreis fünf Euro) und einer 20-Euro-Ausgabe mit einer Stückzahl von 5000 Exemplaren (Verkaufspreis zehn Euro) geben, die ab 1. Oktober in der Tourist-Information Erlangen (Goethestraße 21a, 91052 Erlangen, Mo - Fr 9 bis 18 Uhr) erstanden werden können. Der maximal ausgegebene Gesamtgutscheinwert ist auf 200 Euro pro Person beschränkt. Die Gutscheine können nur in den offiziellen City-Gutschein-Annahmestellen bis zum 31. Dezember 2020 eingelöst werden. Mehr Infos gibt es unter www.erlangen.info/stadtgeschenkgutschein/. red