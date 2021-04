Eine Überraschung, auf die sie stolz ist, bekam vor Kurzem Selina Kutzias. Sie erhielt den Staatspreis des Landes Bayern und die besondere Anerkennungsurkunde der Regierung von Unterfranken. Die junge Hammelburgerin wurde für ihren "hervorragenden Abschluss" an der Ludwig-Erhard-Berufsschule Schweinfurt geehrt, den sie mit der Gesamtnote 1,2 erreichte. Die 25-Jährige, erhielt ihre Ausbildung in Bad Brückenau. Nach vorgezogener Prüfung an der Ärztekammer, die sie mit Bravour bestand, wechselte die Medizinische Fachangestellte in die Bavaria-Klinik in der Kreisstadt, wo sie auf der neurologischen Intensiv-Station eingesetzt war. Mit einer Weiterbildung avancierte sie zur Medizinischen Fachkraft für Rehabilitation. "Ich mache meine Arbeit gerne, auch wenn sie nicht einfach ist und zuweilen lange dauert", beschreibt sie ihr Wirken. Dabei hatte Selina früher einen ganz anderen beruflichen Ansatz. Sie wollte an der Schweinfurter Fremdsprachenschule den Beruf einer Fremdsprachenkorrespondentin erlernen. Doch merkte sie bald, dass "nur Texte übersetzen, nicht meine Vorstellung ist". "Ich wollte etwas mit Menschen machen", verriet die Realschülerin. Dies ist ihr zur eigenen Zufriedenheit gelungen. Ihr Wunsch für die Zukunft: "Ich möchte beruflich wie persönlich vorankommen".