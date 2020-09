Ein Aufatmen geht durch den TV/DJK Hammelburg: ab Montag, 14. September, startet der Sportbetrieb nach und nach in allen Abteilungen. Alle Sporthallen und das Hallenbad sind wieder geöffnet. Ein neuer Belegungsplan für die Sporthallen ist jedoch nötig, um die Sportstunden Corona-konform zu gestalten. Um bis zu 15 Minuten müssen die Sportstunden gekürzt werden, um das Desinfizieren und Lüften zu gewährleisten sowie Kontakte unter den Gruppen zu vermeiden. Mit den Abteilungs- und Übungsleitern hat der Arbeitskreis Corona des TV/DJK ein Konzept erarbeitet, das den Einstieg in den Sport auf rechtlich sichere Füße stellt. "Maßgeblich sind das Hygienekonzept des TV/DJK und die Konzepte in den jeweiligen Hallen", erläutert TV/DJK Geschäftsstellenleiterin Katja Benner. Ab sofort können die Übungsleiter Desinfektionsmittel und Papierküchenrollen in der Geschäftsstelle abholen.

Voraussichtlich Ende September beginnt das Training für die Turner, die momentan einen Aufnahmestopp für Neumitglieder beschlossen haben. Die Kindersportgruppen planen ebenfalls in zwei Wochen die Aufnahme der Übungsstunden. Geöffnet sind wieder die Umkleiden in den Hallen.

Wünschenswert wäre das Erscheinen in Sportkleidung. Das Duschen ist nur eingeschränkt und nicht in allen Hallen möglich: "In der Saaletalhalle ist die Hälfte der Duschen abgestellt, um die nötige Distanz zu wahren", erklärt Heidrun Wahler vom TV/DJK Arbeitskreis Corona. Daheim duschen, wenn möglich, wäre ein toller Beitrag das Risiko einer Ansteckung zu vermeiden. Ansprechpartner für alle offenen Fragen sind die Übungsleiter der Gruppen. "Nachzulesen sind alle aktuellen Neuerungen auf der Homepage unseres Vereins", sagt Susanne Möldner vom AK Corona. Auch falls eine Schließung der Hallen durch eine zweite Corona-Welle nötig wäre. has