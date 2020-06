Spitalbrücke: SPD beantragt öffentliche Stadtratssitzung

Wie die SPD-Stadtratsfraktion Kronach am Mittwoch mitteilte, hat sie beantragt, die Planungen zum Neubau der Spitalbrücke in öffentlicher Stadtratssitzung dem neugewählten Gremium und der Öffentlichkeit noch einmal ausführlich dazustellen.

Die Planungen der Hochwasserfreilegung der Kronach, in der auch der Neubau der Spitalbrücke mit beinhaltet ist, laufen seit rund 30 Jahren und sind zum großen Teil abgeschlossen. Vieles, was in früheren Jahren geplant und beschlossen wurde, ist heute nicht mehr bekannt. Als letzter Punkt steht der Neubau der Spitalbrücke aus. Die Brücke liegt viel tiefer als die Schutzmauern links und rechts des Flusses und dadurch besteht die Gefahr, dass sich bei einem großen Hochwasserereignis das Wasser an der Brücke staut, über die Mauern gedrückt wird und die Innenstadt überflutet oder die Brücke beschädigt oder sogar weggerissen wird.

Auf Fragen der Bürger eingehen

Die Planungen der neuen Spitalbrücke wurden zwar noch im alten Stadtrat vor kurzem vorgestellt. Sie seien den neugewählten Stadträten aber in der Regel nicht bekannt, heißt es in der Mitteilung.

Im Anschluss daran wurden zahlreiche Fragen aus der Bevölkerung gestellt und diskutiert, zum Beispiel zu Notwendigkeit, Dimensionierung, Bauart, Straßenführung, Fußgängerwege und Erhalt der Kastanienbäume. Auf diese sollte in der Sitzung eingegangen werden, begründet der SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Völkl diesen Antrag.

Gut wäre es aus seiner Sicht, wenn die Sitzung zeitnah noch im Juli durchgeführt werden würde, um hier mehr Klarheit zu den Hintergründen der Planung, den technischen und förderrechtlichen Vorgaben und den bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen. red