Euerdorf/Euerbach — Bereits im Frühjahr habe man sich zusammen mit den Mitarbeitern dazu entschieden, statt der üblichen kleinen Weihnachtsgeschenke einen Geldbetrag zu spenden, sagte das Apotheker-Ehepaar Heinz und Angelika Wernke. Das Geld solle Menschen in der Region helfen, überlegten sie sich.

Von der Adler Apotheke Euerdorf kamen 1500 Euro. Je 500 davon erhielten die Palliativstation Schweinfurt, die Tafel Bad Kissingen und die Tafel Hammelburg. Die Rathaus Apotheke Euerbach - die erstmalig an der Aktion teilnahm - unterstützte mit 1200 Euro. 600 Euro gehen an die Palliativstation Schweinfurt und 600 an die Schweinfurter Tafel. Dankbar entgegen nahmen die Spende Ursula Pöpperl für die Palliativstation Schweinfurt, Ernst Gehling für die Tafel Schweinfurt, Dagmar Ziegler für die Tafel Bad Kissingen und Luise Smolik für die Tafel Hammelburg. So erreiche man gemeinsam, dass bedürftige und kranke Menschen ein schönes Weihnachten feiern können, freuen sich Familie Wernke und Team, die allen ein gutes 2021 wünschten. red