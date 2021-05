Spencer (im Bild) steht stellvertretend für zwei kastrierte Zwergkaninchen, die aktuell auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Die beiden sind ein Jahr alt und stammen aus einer privaten Kaninchenhaltung mit unkontrollierter Vermehrung. Für die hübschen Kaninchen-Buben wird jeweils eine Bleibe gesucht, in dem bereits ein Zwergkaninchen-Mädchen oder mehrere Mädels leben. Die Buben werden nur in ausreichend große Gehege-Haltung abgegeben. Wer Interesse an einem der Zwergkaninchen hat, meldet sich bitte telefonisch im Tierheim unter der 09221/91288 (bitte AB benutzen), um einen Termin für ein persönliches Kennenlernen zu vereinbaren. Foto: Tierheim