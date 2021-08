Die Münnerstädter Veranstaltungsreihe für Comedy, Kabarett und Musik - Akzente '21 - geht am 4. September mit einem bekannten Duo in die nächste Runde: Nilpferd Amanda und deren Begleiter Sebastian Reich kommen in die Alte Aula.

Das Kulturteam der Stadt Münnerstadt hatte die berühmte Nilpferddame mit ihrer Begleitung ursprünglich bereits für März eingeladen, doch musste der Termin wegen des Lockdowns auf den 4. September um 20 Uhr verschoben werden. In dem "Best of"-Programm des tierischen Stars von "Fastnacht in Franken" erwarten die Zuschauer Comedy und Musik. Neben dem ein oder anderen Special-Gast werden Sebastian Reich und Nilpferddame Amanda auch wieder die eine oder andere spontane Interaktion im Gepäck haben.

Karten für das Comedy-Event in Münnerstadt sind in der Tourist-Information im Deutschordensschloss in der Deutschherrnstr. 18 erhältlich, Tel.: 09733/ 787 482, E-Mail: info@muennerstadt.de. Öffnungszeiten der Tourist-Information sind Dienstag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr.