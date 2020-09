1000 Euro spendete die Sparkasse Kulmbach-Kronach an den Caritasverband Kulmbach. Geschäftsführerin Veronica Specht sowie Silke Bergmann und Patrizia Zimmerer, die bei der Caritas für die sozialen Trainingsmaßnahmen für straffällige Jugendliche und Heranwachsenden zuständig sind, bedankten sich herzlich beim neuen Vorstandsvorsitzenden Harry Weiß und seinem Stellvertreter Steffen Potstada.

Specht hob das große Engagement der Caritas für soziale Trainingsmaßnahmen hervor. Überhaupt sei der Wohlfahrtsverband ganz nah dran an den Problemen der Menschen in der Region. "Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk fängt Hilfesuchende sicher auf und bietet schnell unbürokratische Unterstützung", sagte sei. Die sozialen Trainingsmaßnahmen habe der Kulmbacher Caritasverband Kulmbach schon in den 90er Jahren ins Leben gerufen.

Steffen Potstada betonte, dass die 1000 Euro aus dem Reinertrag des PS-Sparens stammen. "Es sind also unsere Kunden, die uns diese Spende ermöglicht haben. " Werner Reißaus