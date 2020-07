Sorgen um die Bäume am Aurachufer

Bernhard Panzer Auf dem Gelände der ehemaligen Puma-Verwaltung in der Würzburger Straße wird neben dem Interimsrathaus der Stadt weiter eifrig gebaut. In dem älteren Gebäude entstehen 99 Wohnungen.

Für die künftigen Bewohner müssen laut Stellplatzsatzung 145 Parkplätze bereitgestellt werden. Diese Anforderung werde auf den Punkt genau erfüllt, sagte Susanne Strater vom Planungsamt der Stadt gegenüber dem FT.

Kleinere Umbauten in der Tiefgarage hatten nun die Folge, dass zwei Stellplätze weggefallen sind. Diese müssen nun an einer anderen Stelle auf dem Grundstück nachgewiesen werden.

Deshalb, so Strater, hat der Bauherr jetzt das Parkdeck um ein paar Meter verlängert. Dieses reicht nun bis nahezu direkt an das Aurachufer. Das allerdings bereitet der Stadtverwaltung etwas Sorgen. Denn es seien schließlich stattliche Laubbäume, die dort stehen. Deshalb wurden dem Antragsteller Auflagen erteilt.

"Die an das Bauvorhaben angrenzenden Bäume an der Aurachböschung sind während der Baumaßnahme vor Beeinträchtigungen jeglicher Art zu schützen", heißt es wörtlich im Beschlussvorschlag der Verwaltung für die Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend. Außerdem müsse der Bauherr bei Schäden an den Bäumen, die durch die Bauarbeiten hervorgerufen werden, "entsprechende baumerhaltene Maßnahmen beziehungsweise Ersatzpflanzungen auf dem gleichen Grundstück erbringen." Diese Gewährleistung gelte auch für Schäden, die in Zukunft auftreten können, sofern sie mit der Baumaßnahme in Verbindung stehen. Der Bauausschuss folgte einstimmig dem Vorschlag.

Neuer Eigentümer

Unterdessen hat der Eigentümer gewechselt. Die Firma Bayiko (Bayerisches Immobilien-Kontor) hat das Objekt von der P&P-Gruppe aus Fürth erworben. Das wurde dem FT auf Anfrage bestätigt. Das Areal ist seit November in neuen Händen.