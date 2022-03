Die Geschichte der traditionsreichen Philipp Vorndran Holzwerke auf dem Buchrasen in Oberleichtersbach ist zu Ende. Am 31. Dezember 2021 stellte das Unternehmen seinen Betrieb und seine Geschäftstätigkeit endgültig ein. Längst hat der Abriss der Gebäude begonnen. In dem Sägewerk wurden pro Jahr rund 25 000 Festmeter Buchen- und Eichenrundholz verarbeitet.

Das Familienunternehmen hatte sich als erster Betrieb am Buchrasen angesiedelt. Ursprünglich war das Unternehmen aber in Bad Brückenau beheimatet. Im Jahr 1919 hatte Philipp Vorndran aus Zeitlofs eine Holzhandlung für Nadelholz gegründet. Später wurde in Bad Brückenau ein Sägewerk auf dem Grundstück des heutigen Lebensmittelmarktes Edeka errichtet. Anfang der 1960er Jahre kaufte Philipp Vorndran am Oberleichtersbacher Buchrasen eine Fläche, um dort Holz zu lagern und zu trocknen. Eine neue Parkettfabrik entstand, die Ende der 1990er Jahre wieder geschlossen wurde. Ein dazugehöriges Baustoffgeschäft in Bad Brückenau schloss im Jahr 2002. Im Jahr 1993 entstand ein Sägewerk am Buchrasen, das bis 2021 in Betrieb war. Bis zuletzt beschäftigte das Familienunternehmen noch über 20 Mitarbeiter.

Weiteres Haus-Produktionswerk

Für das Areal auf dem Buchrasen hatte sich sehr schnell ein Interessent gefunden. Der benachbarte Fertighaushersteller Hanse Haus möchte seine Produktionskapazitäten erweitern. Pro Jahr fertigt Hanse Haus in Oberleichtersbach rund 800 Häuser. Um die Produktionskapazität auf rund 1000 Häuser pro Jahr zu erhöhen, ist bis Anfang 2023 der Bau eines weiteren Produktionswerkes in Oberleichtersbach geplant. Es soll direkt am Buchrasen auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks Philipp Vorndran entstehen. Dazu muss Hanse Haus auch in Sachen Personal noch weiter wachsen. Mittlerweile auf rund 900 Mitarbeiter angewachsen, könnte Hanse Haus schon bald die magische 1000er Marke knacken. Damit gehört der Hersteller von Fertighäusern zu den größten Arbeitgebern der Region.