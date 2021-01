vor 17 Stunden

Skilift bei Muggendorf wird erstmals nach 50 Jahren nicht aufgebaut

An den beiden Skihängen am Schützenberg östlich von Muggendorf herrschte am Wochenende reger Betrieb. Allerdings war alles etwas anders. Wo sonst die Skifahrer ihre Spuren in den Schnee zogen, tummelt...