Unter dem Motto "Kein Grad weiter" ruft "Fridays for Future" (FFF) am 25. September zum fünften globalen Klimastreik auf, um gemeinsam ein starkes Zeichen für Klimagerechtigkeit zu setzen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auch in Coburg wird es ab 12 Uhr am Marktplatz eine Demonstration mit Überraschungseffekt geben. Der Demozug wird an einigen relevanten Stellen der Innenstadt vorbeiziehen und schließlich wieder am Marktplatz mit einer Abschlusskundgebung enden. Im Mittelpunkt des Protestes werden nachhaltige Mobilität und die globale Energiewende stehen. Bereits am Vortag, Donnerstag, 24. September, werden einige FFF-Aktivisten eine Klimamahnwache vor dem Kongresshaus veranstalten, in dem ab 14 Uhr der Stadtrat über diverse klimatechnische Themen tagen wird. Anschließend werden die Aktivisten ab 20 Uhr ein 12-Stunden-Klimacamp auf dem Marktplatz abhalten, um noch mehr Druck auf Politik und Öffentlichkeit zu machen. Abrunden wird das Programm eine Critical Mass, um erneut für nachhaltigen Verkehr zu plädieren. Diese Fahrraddemo wird am Freitag um 18 Uhr am Albertsplatz starten. 2020 müssten endlich die notwendigen Maßnahmen folgen, fordert FFF. red