Der "Internationale Tag der seelischen Gesundheit" ist am heutigen Samstag, 10. Oktober. Darauf weisen die entsprechenden Awo-Fachdienste hin. Seelische Gesundheit bedeutet ihrer Aussage nach, sich psychisch und körperlich wohlzufühlen. Wer seelisch gesund ist, verfügt über Leistungsfähigkeit und kann die täglichen Belastungen gut bewältigen.

Dies ist jedoch keine Selbstverständlichkeit: Psychische Erkrankungen zählen mit zu den häufigsten Erkrankungen in unserer Gesellschaft. Bundesweit leidet fast jeder dritte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres an einer psychischen Störung. Trotzdem sind psychische Erkrankungen bisweilen immer noch mit Ausgrenzung, Unwissenheit und Tabuisierung verbunden. Ein großer Teil der psychischen Erkrankungen bleibt unbehandelt, entsprechende Hilfen werden nicht in Anspruch genommen. "Seelische Erkrankungen können jeden treffen", verdeutlicht Elisabeth Reich, Leiterin der Awo-Fachdienste für seelische Gesundheit Kronach-Lichtenfels.

Ein offenes Ohr

Viele ihrer Klienten seien zuvor voll in der Gesellschaft integriert gewesen. Auslöser für ihre Erkrankungen seien oftmals für die Psyche sehr belastende Schicksalsschläge gewesen. "Die Menschen werden antriebslos und können einfach nicht mehr, selbst beim besten Willen", betont sie. Wichtig sei es für das Umfeld, Verständnis für die Betroffenen zu zeigen. Diese bräuchten Hilfe von Fachärzten sowie Unterstützung durch Gespräche und Zuhören.

Um das Bewusstsein in der Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren, beteiligen sich die Awo-Fachdienste für seelische Gesundheit Kronach-Lichtenfels alljährlich am "Internationalen Tag der seelischen Gesundheit". Anlässlich des Aktionstages informieren sie über die vielfältigen Unterstützungsangebote und setzen damit ein Zeichen für mehr Offenheit und Toleranz. In diesem Jahr geschah dies durch einen Info-Stand, gesponsert durch die Förderorganisation "Aktion Mensch", mit Flyern und selbstgestalteten "Kraftsteinen" auf dem Marienplatz. Im Sinne der Inklusion wurde die Aktion von Laienhelfern und Ehrenamtlichen unterstützt, die Flyer und Infomaterial in den Landkreisen Lichtenfels und Kronach verteilten.

Die Awo-Fachdienste für seelische Gesundheit Kronach-Lichtenfels bieten vielfältige Angebote für Menschen mit seelischen und emotionalen Problemen sowie psychischen Erkrankungen. Auch deren Angehörige erhalten Unterstützung, Beratung und Begleitung. "Unser Team geht auf die Anliegen der Ratsuchenden ein, versucht die Komplexität der Probleme zu reduzieren und erarbeitet gemeinsam mit ihnen einen Perspektivenwechsel und Lösungsansätze", stellt Reich heraus.

Dies habe auch für die für alle sehr belastende Zeit des Lockdowns gegolten. Da die Begegnungsstätten in den Landkreisen geschlossen bleiben mussten, richteten die Fachdienste eine virtuelle Begegnungsstätte auf ihrer Web-Seite ein. Um den Kontakt aufrechtzuerhalten, standen die Mitarbeiter telefonisch weiterhin den rund 650 Klienten zum Beratungsgespräch zur Verfügung.

Virtuelle Alternative

Auf der virtuellen Begegnungsstätte wurde auch die Aktion der "Kraftsteine" ins Leben gerufen. Damit wollte man nicht nur kreative und individuelle Kunstwerke schaffen, sondern auch die Verknüpfung und Verbindung von Menschen ermöglichen. Die Kraftsteine wurden bemalt und an verschiedenen Orten ausgelegt sowie online gepostet. Dies alles habe natürlich den persönlichen Kontakt nicht ersetzen können.

Aktuell sind Zusammenkünfte zumindest in Kleingruppen wieder möglich. "Die Treffen haben mir sehr gefehlt", räumt ein Teilnehmer ein, der seit rund sechs Jahren die Fachdienste in Anspruch nimmt. Krankheits-Auslöser bei ihm waren schwere Schicksalsschläge innerhalb kurzer Zeit, darunter fünf Todesfälle innerhalb von vier Jahren. "Es war einfach zu viel für mich", verdeutlicht er. Die Hilfe, die er bei den Fachdiensten erhalte, sei für ihn so, als komme er von der Dunkelheit ins Licht.