Schulamtsbezirk ist bereit

Kronach — Für 451 Erstklässler im Landkreis beginnt am Dienstag der "Ernst des Lebens". Doch nicht nur für die ABC-Schützen heißt es von nun an fleißig lernen, sondern auch für insgesamt 3 110 Schüler sind die Sommerferien wieder vorbei. Bei einer Pressekonferenz informierte Gisela Rohde, fachliche Leiterin des staatlichen Schulamts Kronach, über die Entwicklung der Schülerzahlen, die Personalversorgung und viele "besondere" Angebote an den jeweiligen Schulen.

"Ich freue mich, dass wir das neue Schuljahr geordnet beginnen können. Wir sind sehr gut aufgestellt", betonte die Schulamtsdirektorin. In den Grundschulen werden 2 018 Schüler in 99 Klassen, davon sieben gebundenen Ganztagsklassen, unterrichtet. Dies ergibt eine Klassenstärke von durchschnittlich 20,38 Schülern. Etwas niedriger - bei 19,5 Schülern - liegt die durchschnittliche Klassenstärke in den Mittelschulen, die von 1 092 Schülern in 56 Klassen besucht werden. "Wir haben viele kleine Klassen", stellte Rohde heraus. 215 Schüler besuchen zwölf Mittlere-Reife-Klassen. In den Mittelschulen gibt es 16 gebundene Ganztagsklassen. Die Gesamtanzahl beträgt 3 110 Schüler in 155 Klassen. Circa 340 Schüler der Grund- und Mittelschulen haben einen Migrationshintergrund. Die Schülerzahlen gingen im Vergleich zum vergangenen Schuljahr in der Mittelschule um 68, in der Grundschule um 50 sowie bei den Schulanfängern um 59 Schüler zurück. "Diese Zahlen bereiten mir keine Sorgen. Wir haben aktuell zwar eine Durstrecke; aber die Schülerzahlen werden auch wieder steigen", zeigte sie sich sicher.

Genug Lehrer da

"Die Personalversorgung für die Pflichtfächer ist gewährleistet. Wir wurden gut mit Lehrkräften und mobilen Reserven ausgestattet", bekundete Rohde. Die Zuweisung erfolgt nach einem bayernweit einheitlichen Budget für die Schulamtsbezirke. Sehr gut sieht es auch mit der Versorgung durch Sonderzuweisungen aus. Hierzu zählen spezielle Maßnahmen der Deutschförderung vor allem für Migranten, gebundene Ganztagesklassen-Klassen mit je zwölf Stunden, Zusatzstunden für Jahrgangskombiklassen beziehungsweise Flexible GS und für Inklusion, je eine Zusatzstunde im Fach Englisch für die M-Klassen 7, 8 und 9 sowie pro Mittelschulverbund eine Stunde für den Übertritt an die MS, ein Demographie-Zuschlag für Grundschulen als auch zusätzliche Stunden über das Bildungsfinanzierungsgesetz sowie für Modellversuche und sonstige pädagogische Vorhaben. Islamischer Religionsunterricht wird in Küps und Windheim sowie in Tettau erteilt.

Zwei Mittelschulverbände

Für den Mittelschulverbund Kronach und Küps bleibt der Verbundkoordinator Rektor Roland Härtel, für den zweiten Mittelschulverbund ist dies ab sofort Rektor Johannes-Peter Müller. Beispiele für Fachangebote sind Mittlere Reife-Klassen, Gebundene Ganztagesklassen, vielfältige Berufsorientierungsmaßnahmen wie auch das 4+1-Modell (4 Tage Unterricht, 1 Tag Praktikum) an der Gottfried-Neukam-Schule, unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften sowie der Einsatz von Jugendsozialarbeitern sowie der Schulsozialarbeiterin Tina Müller an der MS Windheim. Der Schulversuch "Private Handynutzung an Schulen" an der Gottfried-Neukam-Schule lief heuer ab. "Aufgrund des Erfolgs möchte die Mittelschule jedoch den Weg weiter beschreiten", informierte die Schulamtsdirektorin. Der Schulversuch verfolgte das Ziel, die eigenverantwortliche Regelung der Nutzung von Mobilfunktelefonen und sonstigen digitalen Speichermedien zu privaten Zwecken durch Schulen zu erproben.

Ein Seminar für das Lehramt an Grundschulen gibt es an der GS Marktrodach. Die Inklusionsberatungsstelle für den Schulamtsbereich befindet sich in Küps mit der Beratungslehrerin Anne Neubauer in Vertretung für die Schulpsychologin Sabine Cortese sowie Dr. Nina Schneider (vormals Reuschlein) als auch Vertreter der Förderzentren Kronach (Petra-Döring- und Pestalozzi-Schule). Die Leiterin der Förder- und Beratungsstelle für Kinder mit Rechenschwäche an der GMS Küps ist Monika Graß.

Neu seit diesem Schuljahr ist die Kooperation der GS Steinwiesen mit der Pestalozzi Förderschule Kronach. Dabei werden drei Diagnose- und Förderklassen der Pestalozzi-Schule ins Schulgebäude nach Steinwiesen ausgelagert. Das Medienzentrum im Schulzentrum befindet sich noch im Aufbau und wird voraussichtlich Ende 2020 offiziell eröffnet. Veit Schott, Lehrkraft der Gottfried-Neukam-MS, wird dann vom Landratsamt mit der Leitung des Zentrums betraut.

"Für die Grundschulen besteht Existenz-Sicherheit, solange alle Jahrgangsstufen dort unterrichtet werden, nötigenfalls in Jahrgangskombinierten Klassen", betonte Rohde.