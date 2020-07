Schritt für Schritt kann man den Alltag hinter sich lassen

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. August, "Meditatives Wandern" im Diözesanhaus an. Der Kurs beginnt am Freitag um 16 Uhr und endet am Sonntag um 13 Uhr. In diesem Kurs können die Teilnehmer die Hektik des Alltags hinter sich lassen und sich auf den Weg in die Natur und Stille machen. Hier kann man die Ruhe und die Schönheit der Natur genießen, Märchen lauschen und Klarheit für das Wesentliche gewinnen, jenseits von Stress und Hektik. Stille und Natur sind die wichtigsten Ressourcen unserer Zeit.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte mitbringen: Rucksack, wetterfeste Schuhe/Kleidung, Schreibzeug. Die Leitung hat Margit Schreppel, Entspannungspädagogin. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Mittwoch, 29. Juli bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter Telefon 09571/ 926-0, per E-Mail info@14hl.de oder im Internet www.14hl.de. red