Mit den Schwimmbadfreunden Schönau geht es weiter. Das Schreckgespenst einer Vereinsauflösung mit allen Folgen für das beliebte Schönauer Freibad hat sich verzogen. Stephanie Möhring-Gensler übernimmt den Posten der Vorsitzenden.

Christoph Kessler stand nach zwölf Jahren als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl. Im ersten Durchgang mussten Neuwahl und Jahreshauptversammlung ergebnislos abgebrochen werden. Gespräche im Vorfeld der Versammlung und die Versammlung selbst brachten zunächst kein Ergebnis.

Nachdem klar wurde, dass dies unter Umständen das Ende des vereinsgeführten Freibades bedeuten könnte, stand für Betriebsleiter Wolfgang Göbl fest, dass jemand gefunden werden müsse und so sprach er seine Nachbarin an. "Natürlich möchte ich, dass das Schwimmbad noch möglichst lange erhalten bleibt", betonte die neue Vorsitzende. Ihre kleine drei Monate alte Tochter soll auch noch in diesem Freibad schwimmen lernen. "Ich habe mich entschieden den Vorsitz zu übernehmen. Mir steht ein starkes Team zur Seite."

Neue Pächterin gefunden

Auch Bürgermeisterin Sonja Rahm ist glücklich, dass für das Schönauer Freibad eine Lösung gefunden werden konnte und es weitergehen wird. Vor allem nachdem auch eine neue Pächterin für die Schwimmbad-Gastronomie gefunden werden konnte.

Stephanie Möhring-Gensler stehen Bastian Türk als Stellvertreter und Wolfgang Göbl als Betriebsleiter zur Seite. Die Kasse führt weiterhin Michael Heinrich. Zur neuen Schriftführerin wurde Christiane Schäfer gewählt. Beisitzer sind: Maik Baumbach, Paul Türk, Manuel Lenhard, Christoph Keßler, Sven Zirkelbach, Jennifer Rother, Matthias Schmitt, Florian Ehringer, Thomas Seemann und Michael Schmitt. Die Kasse prüfen Tristan Eckart und Julian Schmitt.

Helfer gesucht

Die Arbeiten im Außenbereich des Schwimmbades werden demnächst starten. Wer mithelfen möchte ist jederzeit herzlich willkommen. Die Saisoneröffnung ist für den 21. Mai vorgesehen.